Auch in diesem Jahr wird keine Hochzeit im Spiegelsaal stattfinden können. Zur Zeit laufe noch die Begutachtung der Decke, so Schlossleiterin Sabine Peinelt-Schmidt. Danach werde entschieden, wie viele Balken saniert oder ausgetauscht werden müssen. Sicher sei aber, dass die Bauleute von außen Zugang zum Dach haben werden. "Geplant ist, dass alle Arbeiten von oben stattfinden. Das bedeutet eigentlich, dass wir unseren Betrieb, ohne den Spiegelsaal natürlich, wie geplant fortsetzen können." In der täglichen Arbeit werde man die Sanierung deshalb hoffentlich kaum merken. Allerdings bleibe der Saal bis Frühjahr kommenden Jahres gesperrt.

Dafür gibt es bereits im Herbst eine neue Dauerausstellung, an der schon gearbeitet wird. Bisher habe die Bau- und Schlossgeschichte im Mittelpunkt gestanden, so Sabine Peinelt-Schmidt. In der neuen Ausstellung sollen es die Menschen sein, die im Schloss gelebt und gearbeitet haben. Ihre Geschichten wolle man unter anderem in kleinen Vitrinen erzählen, die wie Guckkasten-Bühnen des 18. Jahrhunderts ausgestattet würden. Dabei sollen alle Räume des Schlosses mit einbezogen werden, ebenso wie die Wirtschaftsgebäude des Meierhofes. Auch für Kinder seien mehr Angebote geplant.