Jedes Jahr am zweiten Sonnabend im September treffen sich Hobbybrauer aus ganz Deutschland in Stralsund, um sich über ihre Leidenschaft auszutauschen, kreative Sude zu verkosten und den neuen Deutschen Meister zu küren. Bereits zum zweiten Mal wird dort Paul Linke aus Großdubrau im Landkreis Bautzen antreten. Seit fünf Jahren ist der Oberlausitzer nicht nur leidenschaftlicher Biertrinker, sondern auch Bierbrauer.

Zwischen 80 und 200 Liter Hopfensaft setzt Linke pro Jahr in der heimischen Garage an. Soviel darf in Deutschland jeder privat zum Eigenbedarf brauen. Ob helles, blondes, oder dunkles-schwarzes Bier - mit Romarin oder Apfelgeschmack: Hobbybrauer wie Paul probieren vieles aus. Der 24-Jährige, den sein Onkel dafür begeistert habe, setzt etwa auf Hafermalz. Einige Zutaten wie den Hopfen baut er selbst im Garten an: "Ich finde es spannend, das Ganze zu durchleben, wie die Rohstoffe wachsen."