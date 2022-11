In dieser Woche hätten die ersten 30 Flüchtlinge unter anderem aus Mazedonien, Afghanistan und Syrien in dem früheren "Spreehotel" in Bautzen unterkommen sollen. Das verhinderte ein Brandanschlag am vergangenen Freitag. Wie das Landratsamt Bautzen am Dienstag mitteilte, werde nun die Sicherheitslage neu geprüft. Dazu liefen Abstimmungen mit dem Landeskriminalamt. Es gehe darum "das Ob und Wie einer möglichen Unterbringung von Asylbewerbern im Spreehotel" zu klären, erklärte die Behörde. Offen geblieben ist auch, wann das Gebäude wieder nutzbar ist.