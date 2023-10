Mitte Oktober ließ VW den Wagen samt Autoschlüssel in der Oberlausitz abholen. Struk bekommt vom Konzern dafür noch 10.300 Euro plus für diesen Wert entgangene Zinsen. "Der Kaufvertrag ist damit annulliert", freute er sich über die Rückabwicklung. Das MDR Magazin "Umschau" war dabei vor Ort und hat die Aktion im Bild festgehalten.

Für den Ebersbacher ist es das gerechte Ende eines langen Rechtsstreites: "Ich habe die Erkenntnis, dass ein Konzern wie VW mit einem derart vorsätzlichen Betrug auch einfach nicht durchkommt." Struk ist kein Einzelfall. In rund 2,8 Millionen Fahrzeugen des Konzerns waren die Abgaswerte mit einer Software manipuliert worden.

Geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen gegen die Volkswagen AG und auch die Kosten für das Verfahren übernommen. Für angeschlossene Verbraucher und Verbraucherinnen sind Musterfeststellungsklagen kostenlos. Doch am Oberlandesgericht Braunschweig kam es zu keinem Urteil, Volkswagen wollte die Betroffenen außergerichtlich entschädigen.

Im Mai 2020 bekam der Ebersbacher ein Angebot über 2.055 Euro. "Das sind nicht mal zehn Prozent des Kaufpreises. Man muss am Ende ja sagen: VW hat dieses Auto ja deutlich zu teuer verkauft. Wenn bekannt gewesen wäre, dass die Abgaswerte durch Manipulation so erzielt werden, dann hätte man ja gar nicht diesen Verkaufspreis erzielt", ärgerte er sich kurz darauf in einem Bericht der "Umschau".