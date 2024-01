Bildrechte: dpa

Büchner-Preisträgerin Schriftstellerin Elke Erb gestorben

23. Januar 2024, 13:35 Uhr

Die Schriftstellerin Elke Erb ist tot. Die Lyrikerin starb am Montagabend im Alter von 85 Jahren in Berlin, wie der Suhrkamp Verlags nun bestätigte. In der Eifel geboren, zog sie Elfjährige mit ihren Eltern nach Halle. Zuletzt lebte sie in Berlin und der Oberlausitz. 2020 wurde Erb mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt.