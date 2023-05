Eine aus dem Urzeitpark in Sebnitz im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gestohlene Nachbildung eines Quastenflossers ist wieder aufgetaucht. Reporterangaben zufolge wurde die rund 50 Kilogramm schwere Figur in der Nähe des Parks im Wald entdeckt. Sie sei unbeschädigt. Wer die Nachbildung am Himmelfahrtstag oder dem Wochenende darauf entwendet hatte, sei noch unklar. Dass die Figur nicht mehr auf dem Betonsockel stand, war erst später von den Betreibern des Urzeitparkes festgestellt worden.