Dokumentation Ausverkaufte Kinosäle bei Filmpremiere von "Bei uns heißt sie Hanka"

19. April 2024, 12:28 Uhr

In dem Dokumentarfilm "Bei uns heißt sie Hanka" sucht Regisseurin Grit Lemke nach ihrer sorbischen Identität. Weil die Karten für die Bautzen-Premiere so schnell ausverkauft waren, entschied der Filmpalast, den Dokumentarfilm in einem zweiten Saal zu zeigen. Regisseurin und Protagonisten sind vor der Premiere aufgeregt. Wie kommt der Film bei dem überwiegend sorbischen Publikum an?