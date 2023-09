Rund einhundert Schülerinnen und Schüler lauschen den warmen Celloklängen von Jan Vogler in der Aula des Lessinggymnasiums Hoyerswerda. "Das ist Musik vom berühmtesten Sachsen aller Zeiten", erzählt er und setzt an. Johann Sebastian Bachs Präludium erklingt, die Schülerinnen und Schüler hören gebannt zu.

Die Melodie kennen die Schülerinnen und Schüler zwar nicht unbedingt aus dem klassischen Konzertsaal, aber sie haben sie schon oft als Untermalung von unzähligen Youtube- und kurzen Instagram-Videos gehört. Jan Vogler hat sogar eine Zahl parat, die er den Jugendlichen nennen kann: Mehr als 240.000 Instagram-Videos nutzen Bachs Präludium. So schlägt alte Musik eine Brücke in die Gegenwart.

Vogler sprach aber auch andere Themen an, die ihm am Herzen liegen – wie etwa eine gerechtere Gesellschaft aussehen könnte, wie Musik Menschen verbinden kann oder was Heimat für die Jugendlichen bedeutet. Bei den Jugendlichen kam das gut an.