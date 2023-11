Gutes und vielfältiges Essen gibt es zwar auch jetzt schon, doch die alte Anstaltsküche ist technisch veraltet und muss erneuert werden. Der Neubau wird knapp 18 Millionen Euro kosten. Gut angelegtes Geld, findet Anstaltsleiter Oliver Schmidt. Denn neben 20 Arbeitsplätzen für Gefangene, die in der Küche mithelfen, wird es künftig auch eine Lehrküche geben. 20 Männer könnten dort im Bereich Koch und Service ausgebildet werden: "Draußen werden Köche händeringend gesucht. Ein Mensch, der hier in der JVA Bautzen eine vernünftige Kochausbildung absolviert, der hat auch gute Startchancen draußen", ist sich Oliver Schmidt sicher.

Die Pläne des Anstaltsleiters gehen aber noch weiter. Schmidt will mit der neuen Großküche auch die alte Gärtnerei im Außenbereich der JVA wieder aktivieren. Dort wurde viele Jahre lang Gemüse angebaut und zum Teil über einen eigenen kleinen Laden verkauft. Dort könnten die Gefangenen künftig wieder frisches Gemüse für die Anstaltsküche produzieren, meint Oliver Schmidt. Auch innerhalb der Anstaltsmauer könne er sich das vorstellen, schließlich sei das Gelände sehr großzügig: "Das schafft Beschäftigung und irgendwo auch Zufriedenheit. Und Zufriedenheit ist die soziale Sicherheit in einem Gefängnis." Sie sei genauso wichtig wie Mauer, Stacheldraht und Überwachungskameras.

Doch nicht nur die Gefangenen profitieren von der neuen Großküche. Die Mitarbeiter bekommen eine neue Kantine, die sogar eine Terrasse haben wird. Für Danilo Sende und seine Kollegen eine wichtige Neuerung, schließlich arbeiten sie acht Stunden im Gefängnis und bleiben auch für die Pausen im Gelände. Deshalb sei es wichtig, dass sie sich auch innerhalb des Geländes versorgen können, sagt Sende.



Der Speiseplan könne sich aber auch jetzt schon sehen lassen. Wenn es einmal nicht so gut schmeckt, dann gibt es den kurzen Draht zur Küche, weil die Gefangenen auch selbst mit am Herd stehen: "Das ist schon eine raue Männerwelt bei uns. Da kann man sich sicher sein, dass direkt rückgemeldet wird." Das wird sicher auch in der neuen Anstaltsküche so bleiben. Sie soll 2025 fertig sein.