Die Körse-Therme in Kirschau wird voraussichtlich am 31. Dezember bis auf Weiteres geschlossen. Das teilte am Freitag der betreibende Zweckverband mit. Grund seien die Preissteigerungen für Strom- und Erdgasenergie, die für das Schwimmbad ab Januar 2023 zum Tragen kommen werden. "Die bestehenden Energielieferverträge beinhalten für das Kalenderjahr 2022 eine Festpreisbindung für Strom- und Erdgas zu vergleichsweise günstigen Konditionen", heißt es in einer Mitteilung.