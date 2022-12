Mehr Arbeitsplätze für die Lausitz: Eine Förderzusage für den Ausbau des Standorts der "Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See" (DRV-KBS) in Hoyerswerda hat am Freitag der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gegeben. Das teilten die zwei SPD-geführten Ministerien für Soziales und Wirtschaft von Sachsen mit. Ihren Angaben zufolge werden die bisherigen fünf Arbeitsstellen um weitere 35 Arbeitsplätze bis zum Jahr 2023 aufgestockt.

An den Standorten der Versicherung in Hoyerswerda und Cottbus würden damit im gleichen Zeitraum zusammen rund 200 Arbeitsplätze entstehen, sagte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping. Auf die Nachfrage von MDR Sachsen, warum im Freistaat nur der kleinere Anteil der Arbeitsplätze entstehe, sagte ein Sprecher von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig, dass ursprünglich nur der Knappschafts-Standort in Cottbus ausgebaut werden sollte. Dulig habe Heil davon überzeugt, die Aufgaben so zu teilen, dass auch die Außenstelle in Hoyerswerda sich vergrößere. Die dortigen 35 neuen Arbeitsplätze "könnten auch noch mehr werden", so Duligs Sprecher.