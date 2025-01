Das Kuratorium unter dem Vorsitz von Kulturstaatsministerin Barbara Klepsch begründete die Entscheidung unter anderem mit Meyers bereits umfangreichen Werk , in dem er immer wieder aufs Neue sein herausragendes literarisches Talent und seine Souveränität als umtriebiger Künstler und freier Geist unter Beweis stelle. "In seinen Schilderungen beleuchtet er besonders die Perspektiven der Außenseiter, Ausgegrenzten und Unterprivilegierten", hieß es weiter.

Die Förderpreise in diesem Jahr gehen an den Theaterregisseur Georg Genoux in Bautzen und die in Leipzig aufgewachsene Autorin Tina Pruschmann. Sie sind mit jeweils 7.500 Euro dotiert. In Bezug auf Tina Pruschmann hob das Kuratorium besonders ihren letzten Roman "Bittere Wasser" als "großartig" hervor.