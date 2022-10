Man versuche, ein funktionierendes Ökosystem zu schaffen. "Ohne synthetischen Dünger", erklärt die 28-Jährige. Statt Schädlingsbekämpfungsmitteln werden die Pflanzensorten im Beet so kombiniert, dass sie sich gegenseitig schützen. Auch kann man sogenanntes Ablenkfutter gezielt etwa für Schnecken oder Wühlmäuse an einer Stelle pflanzen, um die Tiere vom Gemüse fernzuhalten. Vor allem die Vielfalt beim Anbau gefalle ihr bei der Permakultur, sagt Elisabeth Scheibe.

Grundlage solcher Hügelbeete, die der Verein angelegt hat, sind Baumstämme, auf die eine Humusschicht kommt. Später werde hier nur noch gemulcht, so Hubert Lange. Während auf konventionellen Feldern Monokulturen in Reih und Glied stehen, herrscht auf den Beeten vom Steinleicht e.V. grünes Durcheinander. "Es gibt keine nackten Flächen. Es ist immer Bewuchs oder Mulch drauf", sagt Hubert Lange. Man brauche deshalb nicht zu gießen. Die Pflanzenvielfalt und der Schatten hielten das Wasser im Erdreich. Obwohl, dieses Jahr war es ohne Bewässerung wegen der Trockenheit schon schwierig, muss der gelernte Agraringenieur einräumen.

Hubert Lange vom Verein Steinleicht steht vor einem Kräuterhügel in Permakultur am Steinbruchsee.

Hubert Lange vom Verein Steinleicht steht vor einem Kräuterhügel in Permakultur am Steinbruchsee.

Hubert Lange vom Verein Steinleicht steht vor einem Kräuterhügel in Permakultur am Steinbruchsee. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

In kälteren Perioden bringen sogenannte Sonnenfallen die nötige Wärme. Das sind Wälle oder auch Steinwände hinter den Beeten, auf die das Sonnenlicht fällt, dessen Wärme dann gespeichert wird. In einem Gewächshaus könne ein innen angelegter Teich als Speicher für die Sonnenwärme dienen, so Hubert Lange. "Die Anlage der Permakultur ist schwierig, aber wenn es dann funktioniert, ist es pflegeleicht." Felder in Permakultur ließen sich auch in größerem Format mit Maschinen bewirtschaften. Im Einklang mit der Natur zu wirtschaften, heiße nicht, mit dem Lendenschurz zurück in den Busch zu gehen, betont der 62-Jährige.