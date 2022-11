Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt ab diesen Freitag der traditionelle Pfefferkuchenmarkt nach Pulsnitz in die Oberlausitz ein. Auf dem inzwischen 18. Pfefferkuchenmarkt bieten vom 4. bis 6. November sieben Pfefferküchlereien ihre süßen Leckereien an. Nach Angaben der Veranstalter können die Marktbesucher an rund 90 Ständen zudem auch andere handwerkliche Erzeugnisse wie Blaudruck, Töpferware und Korbartikel erwerben.