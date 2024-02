Am Freitag ist die neue Ausleihsaison für Saatgut in der Stadtbibliothek Bautzen gestartet. Bibliotheksnutzer erhalten das Saatgut zum Ausleihen kostenlos und dazu Informationen rund um Anbau, Pflege und Rückgabe der geernteten Samen. Zur Wahl stehen verschiedene Sorten von Tomaten, Gurken, Bohnen, Rote Beete, Erbsen und Salat, aber auch Blumensamen. Zum Beispiel gibt es Tomatensamen der Sorten Beauty Queen oder Weißer Pfirsich.

Wer sich Samen in der Bibliothek ausleiht, sät und die Früchte erntet, kann die neu entstanden Samen eintüten und im Herbst wieder in der Bibliothek abgeben. Ziel der Aktion sei es, alte Samensorten zu erhalten und die Nutzpflanzenvielfalt zu pflegen. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem "Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt" durchgeführt. Der Verein führt das Projekt bundesweit gemeinsam mit mehr als 100 Bibliotheken durch.