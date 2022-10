Wer Tiere fotografieren will, muss auch etwas über deren Verhalten wissen – wann sind sie besonders aktiv, wo halten sie sich gerne auf und wann paaren sie sich. All das hat sich Sonja Haase angelesen. Und sie weiß: Für gute Aufnahmen ist Geduld gefragt: Zum Beispiel für ein Foto von einer Rohrdommel. Der scheue Wasservogel, der sich gerne im Schilf versteckt, wird wegen seiner dumpfen Rufe im Volksmund auch "Moorochse" genannt. "Wenn man eine Rohrdommel fotografieren will, steht man stundenlang und die kommt nicht. In diesem Sommer hatte ich das Glück, dass ich dann mehrfach eine gesehen habe und da habe ich ganz viele tolle Aufnahmen gemacht. Da bin ich schwer begeistert. Da habe ich neun Jahre drauf gewartet."