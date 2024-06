In Lutz Hillmanns Bühnenfassung spielt "Spuk unterm Riesenrad" nicht in den Siebzigern, sondern heute. "Wir müssen nicht immer mit FDJ-Hemden über die Bühne rennen", so Hillmann. Es werde auch so funktionieren.



Im Stück bekommen drei Jugendliche Handyverbot und sollen Ferienarbeit in der Geisterbahn der Großeltern in Bautzen leisten. Und statt auf der Burg Falkenstein im Harz wie im Film, spielt die Geschichte unter anderem in der Ortenburg in Bautzen. Hillmann sagte MDR KULTUR, dass es ihm in seinen Stücken wichtig sei, "immer Anker einzuwerfen in die Region". Die Leute fänden es gut, wenn sie sich wiederfänden.