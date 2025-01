Das Thespis Zentrum in Bautzen wird derzeit nicht mehr gefördert und arbeitet zunächst ehrenamtlich weiter.

Sei 2018 bringt das Zentrum am Deutsch-Sorbischen Volkstheater Geflüchtete und Einheimische zusammen.

Aufgrund der Haushaltslage sehen sich in Sachsen gleich mehrere Theater existenziell bedroht, darunter das Theater in Bautzen.

Die Zukunft des Thespis Zentrums am Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen ist ungewiss. Hintergrund sind fehlende Fördermittel. Lutz Hillmann, der Intendant des Theaters, sagte MDR KULTUR, die Situation sei deprimierend: Aufgrund der haushaltspolitischen Lage in Sachsen seien alle Förderanträge abgelehnt worden.

Aufgeben wollen die Mitabeitenden am Thespis Zentrum aber nicht. Bis auf weiteres würden sie nun ehrenamtlich weiter machen, so Hillmann. Man werde sich von Projekt zu Projekt hangeln, in der Hoffnung, dass sich im Laufe des Jahres eine Förderung finden lasse. Mit dem Vermieter der Räumlichkeiten sei zunächst eine Stundug der Miete vereinbart worden.

Wir können die Menschen nicht links liegen lassen. Das würde alles einreißen, was wir bis jetzt gemacht haben. Lutz Hillmann Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters Bautzen

Es gebe eine Verpflichtung, sich mit den Geflüchteten, die sich im Projekt engagierten und sich zum Teil gut integriert hätten, weiter auseinanderzusetzen: "Wir können die nicht links liegen lassen. Das wäre ganz verheerend, das würde alles einreißen, was wir bis jetzt gemacht haben, alles was an Energie und auch an Geld aufgebracht worden ist."

Bildrechte: Thespis-Zentrum Bautzen

Das Bautzner Thespis Zentrum versucht mit Theater, Geflüchtete und Einheimische zusammenzubringen. Dafür wurde es 2020 mit dem Integrationspreis des Freistaates Sachsen ausgezeichnet. Am 17. Januar erhält der bisherige Leiter des Thespis Zentrums, Georg Genoux, zusätzlich einen der Lessing-Förderpreise des Freistaates für seine beispielgebende transkulturelle Arbeit.

Thespis Zentrum Das Thespis Zentrum ist das soziotheatrale Zentrum des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters in Bautzen. Es hat einen eigenen zweistöckigen Raum in der Goschwitzstraße im Zentrum von Bautzen, wo seit 2018 interkulturelle Projekte mit Bautzener Bürgerinnen und Bürgern, Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere auch Geflüchteten unternommen werden. Seit sechs Jahren gibt es ihnen einen Raum, um anzukommen, sich einzubringen und auch sich abzulenken von oft schwerwiegenden Verlusten. Gefördert wurde es bisher von der Kulturstiftung des Freistaats Sachsen.

Allgemein stellen die unsichere Haushaltslage und geplante Sparmaßnahmen die Kulturlandschaft in Sachsen vor schwere Herausforerungen. Das hat auch für die Theater Konsequenzen. Auf Anfrage von MDR KULTUR gab der sächsische Bühnenverein an, dass sechs Theater derzeit vor dem finanziellen Aus stünden. Betroffen seien die Theater in Plauen-Zwickau, Freiberg-Döbeln, Annaberg-Buchholz, Bautzen, Görlitz-Zittau und das Theater Chemnitz. Aufgrund der politischen Lage lässt zudem die Verabschiedung eines neuen Haushaltes in Sachsen auf sich warten.