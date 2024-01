Nach Polizeiangaben liefen bei dem Unfall etwa 200 Liter Diesel aus, die von der Feuerwehr aufgefangen wurden. Der Traktor soll am Dienstag geborgen werden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 30.000 Euro.



Bauern in Ostsachsen haben ihre Proteste am Dienstag fortgesetzt und dabei unter anderem Autobahnauffahrten in Kodersdorf und Görlitz blockiert.