Mehr als ein Kilogramm Marihuana hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in der Tasche eines E-Scooter-Fahrers in Hoyerswerda entdeckt. Zunächst reagierte ein Drogentest positiv, wie die Polizei mitteilte. In der Sporttasche des 19-Jährigen fanden die Beamten dann die Drogen in mehreren Beuteln.