Kurz darauf baute der Mann jedoch laut Polizei einen Unfall, als er in einer Kurve vermutlich zu viel Gas gab. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer sei aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt worden, so ein Polizeisprecher. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, seine Identität ist noch nicht geklärt. Das von ihm gefahrene Auto ist im Bereich Moritzburg als gestohlen gemeldet worden. Auch ein Bundespolizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 45.000 Euro.