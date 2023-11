Am Sonnabend hat ein Jugendlicher im Bahnhof Niesky einen schweren Stromschlag erlitten. Nach Angaben der Bundespolizei war der 14-Jährige zuvor auf einen abgestellten Güterwaggon geklettert. Anschließend sei er vermutlich mit der stromführenden Oberleitung in Berührung gekommen und habe einen Stromschlag erlitten. Der Jugendliche sei dann schwerverletzt in ein Dresdner Krankenhaus gebracht worden.