Dass sich Tiere und Pflanzen im Biosphärenreservat so wohlfühlen liege auch an den Schutzmaßnahmen, die man auf den Weg gebracht habe, ist sich Torsten Roch sicher. "Kiebitz oder Wiedehopf zum Beispiel sind Arten, die wir in den letzten Jahren sehr intensiv gemanaged und denen wir durch aktive Maßnahmen geholfen haben." So werden Kiebitznester mit Eiern im Frühjahr gekennzeichnet, mehrere Nester werden mit einem Elektrozaun vor natürlichen Feinden wie dem Fuchs oder Waschbären geschützt. Hintergrund ist, dass der Kiebitzbestand in den vergangenen Jahren deutschlandweit stark zurückgegangen ist.