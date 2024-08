In Ostsachsen ist die Polizei am Morgen zu Einsätzen an vier Schulen ausgerückt. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, sind zwei Schulen in Görlitz sowie jeweils eine in Bautzen und Lauta betroffen. Hintergrund war laut Polizei eine Bombendrohung gegen die Schulen, die in der Nacht per E-Mail eingegangen war. Die Lehrer hatten die Schulen demnach bereits zum Teil evakuiert. Ein Teil der Schulen stellte für heute den Betrieb ein. Die Polizeikräfte durchsuchten die Gebäude. Danach gab die Polizei Entwarnung.

Bildrechte: Danilo Dittrich