CO2-Reduktion Fürs Klima: Zittauer Schmalspurbahnen sollen mit Leichtöl fahren

Die Zittauer Schmalspurbahn will ihre Dampflokomotiven von Kohle auf Leichtöl umrüsten, um so CO2 einzusparen. Das Pilotprojekt könnte zum Vorbild für Dampfbahnen in ganz Deutschland werden. Denn Leichtöl hat neben verringerten Treibhausgasemissionen weitere Vorteile. Aber was passiert dann mit dem unverkennbaren Dampflok-Erlebnis?