Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) wollen ihre historischen Züge in Zukunft mit Leichtöl statt mit Kohle antreiben. Das teilte HSB-Sprecher Dirk Bahnsen MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Demnach sollen die Lokomotiven ihr Erscheinungsbild beibehalten: "Das ist das Aushängeschild, so kennt man die Dampfloks ja auch: Die typischen Gerüche, die typischen Geräusche, alles soll so bleiben", so Bahnsen.