Bis Freitag soll so Millimeter für Millimeter die Bahn vereist werden, bis am Ende eine bis zu acht Zentimeter dicke Eisschicht entsteht. Gerd Weise hofft bis dahin auf kaltes Wetter. "Wir können bis acht Grad eisen, dann wird es schon schwierig. Wenn das Eis gebaut ist, dann können wir bis plus 12 Grad locker fahren." Aber zum Aufbau müsse es eben kalt sein, weswegen Gerd Weise über die aktuell niedrigen Temperaturen ganz froh ist. Die Eröffnung der Eisbahn am Freitagnachmittag soll auch schon Lust auf den Schlesischen Christkindelmarkt machen, der eine Woche später beginnt. So treten am Freitag unter anderem drei junge Eiskunstläuferinnen aus Liberec auf.