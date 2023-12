Die Polizei hat in Zittau am Freitagvormittag Überwachungskameras an den Grenzübergängen in Betrieb genommen. Sie sollen bei der Kriminalitätsbekämpfung helfen. Insgesamt sind sieben Kamerasäulen errichtet worden. Das Überwachungssystem hat nach den Angaben des Innenministeriums mehr als 1,4 Millionen Euro gekostet. Die Kriminalpolizei erhofft sich davon, vor allem Diebstahls- und Raubdelikte aufklären zu können.

In Görlitz sind die Überwachungskameras seit 2019 im Einsatz. Allein in diesem Jahr hätten die Kamerasäulen 375 Hinweise zur Aufklärung von Straftaten geliefert, so das Innenministerium. Die meisten Fälle beträfen Eigentumsdelikte. So haben in Görlitz Taten mit einem Gesamtschaden von mehr als zehn Millionen Euro aufgeklärt werden können. Innenminister Armin Schuster (CDU) sprach am Freitag von einem "Erfolgsmodell", das von Görlitz auf Zittau im Dreiländereck übertragen werde.