Die historische Sandsteinfigur der Justitia am Rathaus in Görlitz hat wieder ihre rechte Hand samt Schwert zurück. Am Donnerstag hat der Ostritzer Steinmetz Hans Herbig beides wieder montiert, unterstützt von Oberbürgermeister Octavian Ursu (CDU). Denn die Justitia ist nicht nur irgendeine Figur. Seit dem 16. Jahrhundert steht sie an der Freitreppe am Rathaus und ist Symbol für eine freie Gerichtsbarkeit.

Steinmetz Hans Herbig hat bereits Erfahrung mit der Restaurierung der Justitia, er hat auch die vorherigen Beschädigungen wieder in Ordnung gebracht. Das neue Schwert hat eine Görlitzer Metallbaufirma hergestellt und gespendet. Damit all das nicht so schnell wieder zerstört wird, will die Stadt jetzt ihre Justitia besser schützen. Oberbürgermeister Octavian Ursu kündigte am Donnerstag zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an. Denkbar sei zum Beispiel eine Überwachungskamera.