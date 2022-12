Fördermittel Nach Wasserschaden: Sachsen hilft Görlitzer Theater mit 250.000 Euro

Der Wasserschaden im Theater in Görlitz hat Anfang November große Anteilnahme in ganz Deutschland ausgelöst. Mehrere Fraktionen im Sächsischen Landtag hatten schnelle Hilfen für die Einrichtung gefordert. Die Landesregierung wollte das prüfen und ließ diesen Worten am Freitag Taten folgen.