Lausitz Habeck übergibt Förderung für grüne Wasserstoffproduktion

Hauptinhalt

In Zukunft soll die Energie in der Lausitz nicht mehr aus der Braunkohle, sondern aus grünem Wasserstoff kommen. Unternehmen und Forschungseinrichtungen arbeiten bereits an Projekten. Die Bundesregierung unterstützt dies mit einem zweistelligen Millionenbetrag. Damit soll der Ausstoß klimaschädlichen Kohlendioxids verringert werden. Sachsen fordert in dem Zusammenhang den Bau von Wasserstoff-Pipelines.