Mit einem Brandbrief an das Schulamt wehren sich Regelschüler in Lucka im Altenburger Land gegen Unterrichtsausfall. Wie aus dem Brief der Fünft- bis Zehntklässler hervorgeht, fallen für manche Klassenstufen ganze Unterrichtstage wegen fehlender Lehrer aus. Denn an der Regelschule seien oft etliche Lehrer krank.