Die Leidenschaft fürs Pilzesammeln hat für einen Familienvater am Sonntag mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige und einem kaputten Auto geendet. Bei Oderwitz war der Mann in Begleitung seiner zwei Kinder mit seinem Auto in einen Forstweg gefahren. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigte, riss dabei die Ölwanne des Fahrzeugs auf. In der Folge wurde der Waldweg auf 250 Meter verunreinigt.