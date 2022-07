Was macht ein Polizeiseelsorger eigentlich?

Vor ein paar Jahren ist in Dresden ein Revier angegriffen worden. Und die Polizisten, die im Revier waren, konnten in dieser Situation keine Verstärkung bekommen. Da kann schon mal eine Angst hoch kommen: Was ist, wenn die jetzt hier stürmen? Diese Sorgen versuchen wir abzufedern, indem wir mit ihnen darüber reden - und Reden tut erstmal gut.

Gab es einen Einsatz, der ihnen besonders nahe gegangen ist?

Jeder Einsatz geht irgendwie nahe. Ich erinnere mich aber an eine Großdemonstration. Und eine Polizistin fragte mich, was ich denn hier überhaupt mache? So nach dem Motto: Die Polizei ist doch da, was willst Du dann noch hier?

Und so ganz flapsig gab ich zur Antwort, ich sei hier vor allem um Gummibärchen zu verteilen. Das habe ich dann auch gemacht, weil sie manchmal ziemlich lange ohne Versorgung aushalten müssen. Ich gebe ihr also die Gummibärchen. Und sie spricht mich wieder an und sagt wissen Sie, mein letzter Einsatz war die Loveparade in Duisburg, als dieses schlimme Unglück passierte (2010 starben in Duisburg 21 Menschen, 652 wurden zum Teil schwer verletzt, Anm. der Red.). Und da waren wir beim Thema, und das ist etwas, das mir auch nahe geht: Was haben diese Beamtinnen und Beamten schon alles erlebt? Dann geht es von einem zum nächsten Einsatz. Und wie verarbeiten sie das? Und dafür sind wir dann da.

Polizeiseelsorger ist jetzt kein Beruf, der besonders bekannt ist. Wie ist es denn dazu bei Ihnen gekommen?

Ich bin als Theologie-Student von 1982 bis 1988 in Franken und später in Bonn ehrenamtlich beim Rettungsdienst gefahren. Da war für mich immer wieder die Frage: Was passiert eigentlich mit den Angehörigen? Die Patienten nehmen wir mit, aber was ist mit den Angehörigen? So bin ich zur Notfallseelsorge gekommen und bin dort seit vielen Jahren tätig.