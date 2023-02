Seit 1917 werden in Niesky Schienenfahrzeuge hergestellt, darunter Güter-, Post-, Reisezugwagen sowie Straßenbahnen. Heute ist der Waggonbau in Niesky mit rund 250 Beschäftigten der letzte Hersteller von Güterwaggons in Deutschland. Doch aufgrund von Materialengpässen, Auftragsmangel und steigenden Energiepreisen ist der Traditionsbetrieb in schwieriger wirtschaftlicher Lage. Beschäftigte sind seit Monaten in Kurzarbeit.