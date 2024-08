Die freie Schule Schkola in Gersdorf startet mit einer guten Nachricht in das neue Schuljahr. Sie hat kurz vor Ferienende vom Landesschulamt die Genehmigung zur Oberschule Plus erhalten. Das bedeutet, dass an der Schule nun bis zur zehnten Klasse unterrichtet werden kann und nicht wie bisher nur bis zur vierten Klasse.

Mit der guten Nachricht im Gepäck kommen auf den Trägerverein nun aber neue Aufgaben zu. "Gemeinsam mit dem Förderverein arbeiten wir mit Hochdruck an der Akquise von Fördermitteln, um das Schloss auszubauen und damit Räume ab der Klasse 7 zu schaffen", sagt Ute Wunderlich, Geschäftsführerin der Schkola-Schulen. "Jetzt überwiegt die große Freude, dass wir Schule hier weiter gestalten können." Am Montag startet die Schkola mit sieben Erstklässern und insgesamt 34 Schülern in das neue Schuljahr.



Die Schkola Gersdorf gehört zum Schkola-Verbund, der sich in der Oberlausitz angesiedelt hat. Die staatlich anerkannte Ersatzschule ist zum Schuljahr 2020/2021 in Betrieb gegangen. Sie ist im alten Gersdorfer Schloss untergebracht und soll zu einer naturnahen Schule mit waldpädagogischem Konzept entwickelt werden.