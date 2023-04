Der Fahrer eines am Dienstag bei Görlitz gestoppten Transporters mit Flüchtlingen ist in Untersuchungshaft. Das teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Er sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Beamte würden nun gegen den 50 Jahre alten Mann aus Syrien wegen Einschleusens von Ausländern, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermitteln.