Die Bundespolizei hat am frühen Dienstagmorgen in Dresden einen Fernreisebus kontrolliert. In dem Bus auf dem Weg von Prag nach Dresden seien sieben unerlaubt eingereiste Personen festgestellt worden, teilte die Bundespolizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Sechs Personen sind demnach syrischer Nationalität, eine Person kommt aus Ägypten.

In Sozialen Netzwerken kursierten Gerüchte, wonach die Busfahrer als mutmaßliche Schleuser festgenommen wurden. Die Bundespolizei erklärt dazu, dass die Männer aus Ungarn und der Slowakei im Rahmen einer sogenannten Beschuldigtenvernehmung befragt werden. Die Busfahrer seien auch im Schengen-Raum verpflichtet, bei grenzüberschreitenden Fahrten die Ausweispapiere "der mitreisenden Personen vor Antritt der Fahrt in Augenschein zu nehmen". Bei der Durchsuchung seien ferner ein Springmesser und ein Schlagring beschlagnahmt worden.



Aktuell reisen wieder mehr Menschen illegal in die Bundesrepublik ein, insbesondere über Tschechien. Die Bundespolizei kontrolliert deshalb verstärkt, unter anderem an Autobahnen und in den Eurocity-Zügen aus Prag. Erste Kommunen beklagen bereits ein Überlastung bei der Unterbringung geflüchteter Menschen.