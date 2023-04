Nach einer Verfolgungsjagd hat die Polizei in Markersdorf bei Görlitz den Versuch einer illegalen Einreise in einem Kleintransporter gestoppt. Ein Polizeifahrzeug sei dabei beschädigt worden, teilte das Lagezentrum am Mittwochmorgen auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Beamte wollten das Fahrzeug kontrollieren, als der Fahrer plötzlich Gas gab und davon fuhr. Bei seiner Flucht drängte er ein Polizeiauto von der Straße ab und kam schließlich an einem Baum zum Stehen.