Sachsens Innenminister Armin Schuster will stärker gegen die Schleuser-Kriminalität in den Grenzregionen vorgehen. Wie das Innenministerium am Sonntag mitteilte, soll ab der kommenden Woche der Fahndungsdruck erhöht werden. Schuster habe die sächsische Polizei angewiesen, noch stärker Präsenz zu zeigen und bei Verdacht auf Straftaten zielgerichtet Kontrollen durchzuführen.