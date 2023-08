Die Bundespolizei hat auf einem Rastplatz an der A17 unweit der tschechischen Grenze zwei Schleuser festgenommen. Den beiden Männern mit polnischen Dokumenten wird vorgeworfen, 22 Menschen aus Syrien illegal nach Deutschland und dabei in Lebensgefahr gebracht zu haben. Den Angaben zufolge waren die Geflüchteten im Alter von acht bis 45 Jahren mehrere Stunden in einen luftdichten Kühltransporter gepfercht worden.

Die Bundespolizei entdeckt bei grenznahen Kontrollen immer wieder Schleuserfahrzeuge mit Menschen, die sich nicht selten in Laderäumen in Lebensgefahr befinden. (Symbolbild) Bildrechte: Harry Härtel