Dabei können Besucherinnen und Besucher bei einer virtuellen Fahrt mit einem U-Boot und mit Hologrammen Grundwassertiere kennenlernen. Vor allem die Hologramme, also dreidimensionale Bilder, begeistern Ausstellungskuratorin Helga Zumkowski-Xylander: "Das Gerät ermöglicht eine naturgetreue, dreidimensionale holografische Darstellung von winzigen Grundwassertieren, die sogar virtuell in die Hand genommen und von allen Seiten betrachtet werden können." Diese Technik sei gemeinsam von Senckenberg und der australischen Firma Voxon Photonics entwickelt worden.

Informationen zur Ausstellung werden in Deutsch, aber auch in Französisch, Polnisch und Englisch vermittelt. Die Wanderausstellung ist bis August 2023 in Görlitz zu sehen und wird danach an verschiedenen Orten in Deutschland gezeigt.