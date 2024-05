Nach wilder Verfolgungsjagd: Polizei fasst mutmaßliche Motorraddiebe

Nach einer rasanten Flucht hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag in Ostsachsen zwei mutmaßliche Motorraddiebe gefasst. Gegen 4 Uhr habe ein Kombi mit hohem Tempo eine Polizeikontrolle in Großhennersdorf passiert. Dabei habe ein Motorrad aus der Heckklappe geragt, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Wie sich später herausstellte, war es in Herrnhut gestohlen worden.