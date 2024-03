Die Polizei hat nach einer Vielzahl von Autoeinbrüchen in Zittau in der Nacht zum Dienstag einen Tatverdächtigen gefasst. Der 50 Jahre alte Mann war den Beamten am Abend am Lutherplatz aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Er habe dort die Scheiben der abgestellten Fahrzeuge freigewischt und hineingeschaut.