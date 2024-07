Parallel läuft noch der Versicherungsstreit der Stadt Weißwasser mit der Ostdeutschen Kommunalversicherung. Letztere hatte sich geweigert, eine Entschädigung in Höhe von 1,6 Millionen Euro zu zahlen. Die Versicherung beruft sich dabei auf eine Klausel in den Zusatzvereinbarungen des Vertrags, wonach Gebäude nicht versicherbar sind, die zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft entwertet sind. In einer nichtöffentlichen Sitzung hat der Stadtrat von Weißwasser jetzt die Möglichkeiten einer außergerichtlichen Einigung besprochen. Kommt diese nicht zustande, soll der Streit im Oktober am Oberlandesgericht verhandelt werden.