Gerichtsentscheid Mildes Urteil für Brandstifter vom Volkshaus Weißwasser

22. Mai 2024, 09:20 Uhr

Nach fast elfstündiger Verhandlung ist im Brandstifterprozess um das Volkshaus Weißwasser das Urteil gefallen. Das Kulturhaus war am 25. April 2021 abgebrannt. Das Feuer war an mehreren Stellen gelegt worden und so konnte die Feuerwehr einige Gebäudeteile nicht mehr retten.