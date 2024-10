Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kommunalpolitik Kohleausstieg und Frauenpower: Ziele der neuen Oberbürgermeisterin von Weißwasser

01. Oktober 2024, 19:23 Uhr

Seit Sonntagabend steht fest: Weißwasser bekommt ab November eine Oberbürgermeisterin. Im zweiten Wahlgang hat sich Katja Dietrich durchgesetzt. Wer ist die Frau, die erst vor zwei Jahren nach Weißwasser gekommen ist und gemessen am Wahlergebnis viele Menschen von sich überzeugen konnte? Im Gespräch mit MDR SACHSEN-Reporterin Diana Wild-Rook erklärt Katja Dietrich, was sie in Weißwasser vorhat.