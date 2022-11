Derzeit werde der Bühnenbereich mit Entfeuchtungsmaschinen getrocknet. Die große Bühne sei demnach auf unbestimmte Zeit nicht nutzbar. Mehrere Experten der Versicherung prüfen in den kommenden Tagen die Schäden, die wohl in die Millionen gehen.

Das Theater bleibt zunächst bis zum 26. November geschlossen. Alle in der Zeit geplanten Vorstellungen fallen den Angaben zufolge aus. "Wir werden und wollen auf jeden Fall unser Weihnachtskonzert spielen und sind derzeit mit Hochdruck auf der Suche nach Ausweichspielstätten", so Morgenroth. Das für den 20. November geplante 'Junge Konzert' soll möglicherweise mit einer Doppelvorstellung in Zittau stattfinden. Alle Vorstellungen am Haus in Zittau finden laut Theater wie geplant statt. Auch Vorstellungen im Apollo und externen Spielstätten seien nicht betroffen.