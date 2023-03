Die Werksschließung des Waggonbaus ist anscheinend auf Eigentümerseite kein Thema.

Der Geschäftsführer kritisiert die Arbeitsweise der Mitarbeiter scharf.

Arbeitsverträge von Beschäftigten in auslaufenden Projekten sollen laut Geschäftsführung nicht verlängert werden. Das betreffe aber weniger als zehn Personen.

Können die 250 Waggonbauer in Niesky nun aufatmen? In einem Gespräch mit Vorstandsvertretern des in Niesky ansässigen Unternehmerverbands Niederschlesien hatte sich der Geschäftsführer des Waggonbaus Niesky, Matúš Babík, am Dienstag erstmals zur Zukunft des Werks geäußert: Der slowakische Eigentümer Tatravagonka habe nicht die Absicht, das Werk in Niesky zu schließen. Gegenüber MDR SACHSEN bestätigte er diese Aussage am Freitag: "Wir haben das nicht gekauft, um das Werk zu schließen. Wir haben da viel Geld reingesteckt", sagte Babík und erklärte die Befürchtung als völlig abwegig. Nachdem das Unternehmen im vergangenem Jahr Kurzarbeit anmeldete stieg auf Seiten von Belegschaft, Betriebsrat und Gewerkschaft die Beunruhigung, wie es danach mit dem Standort weiter gehen würde.

Noch vor einer Woche waren Waggonbauer in einem stillen Protestmarsch durch Niesky gelaufen, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Zudem halten Beschäftigte seit November jeden Dienstag eine Mahnwache am Werkstor. Vom Betriebsrat hieß es, dass die 250 von Kurzarbeit und drohender Werksschließung betroffenen Waggonbauer nicht wüssten, wie es weitergehe.

Die Leute arbeiten nicht so, wie sie sollen und wollen zu viel Geld. Sie sind zu langsam. Matúš Babík Geschäftsführer des ELH-Waggonbaus Niesky

Geschäftsführer zufrieden mit Auftragslage, aber nicht mit Mitarbeitern

Babík beklagte sich am Freitag gegenüber MDR SACHSEN: "Die Leute arbeiten nicht so, wie sie sollen. Sie sind zu langsam und wollen zu viel Geld." Grundsätzlich, so Babík, sei die Auftragslage mittlerweile wieder gut. Die Deutsche Bahn habe beispielsweise 300 weitere Waggons zum Transport von Autos beauftragt. Das bedeute etwa drei Jahre Arbeit. Zudem würden drei Projekte aus einem Werk in Halle, das ebenfalls zu Tatravagonka gehört, nach Niesky verlagert. Die Firma mache demnach zurzeit keinen Verlust.