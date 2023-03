Es sei für die Region keine gute Nachricht, wenn traditionsreiche Wirtschaftszweige in Schwierigkeiten kommen, sagte Sven Horn am Mittwoch MDR SACHSEN-ANHALT. Horn leitet die Dessauer Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau. "Nicht nur für diese Branche ist zukünftig wichtig, dass die Politik den Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung ebnet, die klimafreundlich, verlässlich und vor allem bezahlbar ist", so Horn weiter. Ansonsten könnten noch mehr Unternehmen in Schwierigkeiten kommen.